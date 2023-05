Rapport sur « l’état de la démocratie au Sénégal » : Karim Fofana fait une remarque, Alioune Tine esquive...

Africa Jom Center a sorti son rapport qui porte sur la géopolitique qui situe le Sénégal dans le monde, en Afrique, au sein de la CEDEAO et même dans l’islam. Dans ce rapport de 48 pages, Alioune Tine décrit un Sénégal qui demeure vulnérable à des reculs démocratiques, comme partout ailleurs, en l’absence de changement profond dans le rapport entre le gouvernant et les gouvernés. Selon le rapport de Africa Jom Center, « le régime actuel a réalisé un coup de force en amont de l’élection de 2019 en écartant deux candidats potentiels perçus comme les plus redoutables : Karim Wade, fils et ministre tout-puissant sous la présidence d’Abdoulaye Wade, puis Khalifa Sall, maire de Dakar et pressenti pour être le chef de file de l’opposition. Et maintenant, il y a l'affaire Ousmane Sonko, opposant numéro 1 du régime ».



En plus, Alioune Tine souligne la question du troisième mandat qu’il considère comme une véritable bombe à retardement pour la démocratie, pour la paix et pour la sécurité. Il évoquant d’ailleurs dans ce chapitre, l’affaire Sweet Beauté et ses conséquences en mars 2021.



Pour Alioune Tine, au Sénégal, « on est loin de cet idéal démocratique du fait des liens structurels qui assujettissent l’institution judiciaire et ses principaux acteurs au pouvoir exécutif de moins en moins neutre et de plus en plus politisé ». En effet, la justice sénégalaise a perdu de la crédibilité et des réformes sont nécessaires pour que la majorité des juges d’une compétence reconnue au-delà de nos frontières puissent travailler en toute indépendance.



Mais le ministre du commerce et porte-parole du gouvernement est en parfait désaccord avec Mr Tine. Abdou Karim Fofana, échangeant avec Alioune Tine dans un tweet, laisse entendre sans ambiguïté : « La seule nouveauté dans le rapport est, qu'il reconnaît enfin que Sonko a un projet insurrectionnel qu'il n'a pourtant jamais condamné. Tout ce qu'il dénonce dans le rapport découle de ce projet subversif et insurrectionnel auquel l’Etat doit faire face ». Ces propos du ministre, décryptés par le fondateur de la boîte à idées qui a sorti le rapport en retour, se réjouit de la réaction du ministre et prône un approfondissement du débat et qu'il faudra améliorer l'état de la démocratie au Sénégal par le débat. Pour saisir cette opportunité, la présidentielle reste pour Alioune Tine, une opportunité pour tout mettre à plat.