Rapport d’Afrikajom Center sur la démocratie au Sénégal / Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice : « Ce rapport manque d’objectivité, d’impartialité, de professionnalisme, de recul et de distance »

Le rapport de Afrikajom Center sur l’état de la démocratie au Sénégal qui est en chute libre, continue de faire réagir les autorités au plus haut de l’État. Après le ministre porte-parole du gouvernement, c’est au tour du Garde des Sceaux, ministre de la Justice de déchirer le rapport. Ismaïla Madior Fall devant la commission africaine des droits de l’Homme et des peuples en visioconférence, s’est posé la question « Sur quoi s’est fondé Afrikajom Center ? »



« Le rapport d’Afrikajom Center manque d’objectivité, d’impartialité et finalement de professionnalisme, de recul et de distance. Le rapport manque de neutralité axiologique », analyse le constitutionnaliste dans les colonnes du quotidien L’As.



Dans son réquisitoire contre le rapport, le professeur de droit d'indiquer : « Si dans son rapport Afrikajom Center prétend qu’il y a des personnes qui sont arrêtées, il faut dire pourquoi elles sont arrêtées. Vous ne pouvez pas dire que telle personne a été arrêtée et ne pas dire le pourquoi. Parce que l’État c’est un équilibre entre la protection des droits, la reconnaissance de la liberté et la sécurité », plaide Ismaïla Madior Fall qui tente de déchirer avec arguments le rapport de Afrikajom Center...