Rappel à Dieu d'Amadou Makhtar Mbow: les hommages du PR Bassirou Diomaye Faye et son PM au " grand défenseur du multilatéralisme"

Depuis l'annonce du décès du patriarche Amadou Makhtar Mbow, les hommages et témoignages fusent de partout. Des Etats Unis où il séjourne, le chef de l'État, Bassirou Diomaye a témoigné sur la sagesse et l'engagement de l'homme pour le continent.



"De New York pour l’AG des Nations Unies, c'est avec une profonde émotion que j'apprends la disparition du Professeur Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de l’UNESCO, un grand défenseur du multilatéralisme.



C'est un des patriarches de la Nation sénégalaise qui s'est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale.



Que sa sagesse et son engagement continuent d’inspirer l’Afrique et le monde. Paix à son âme", a écrit le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye du siège des Nations Unis.



Quant au Premier Ministre, Ousmane Sonko, qui a eu "l'honneur de le côtoyer brièvement aux Assises nationales...", il a présenté ses condoléances à sa famille. Il déclare dans un post sur sa page : " C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du doyen Amadou Mahtar MBOW, survenu ce 24 septembre 2024. Grand intellectuel et homme de culture, il a consacré sa vie à notre nation et à l’Afrique. Son parcours exceptionnel, de ses débuts à Dakar à son rôle à la tête de l’UNESCO, témoigne de son dévouement et de sa vision.



Nous perdons un grand homme, que j’ai eu l’honneur de côtoyer brièvement lors des Assises nationales. Son héritage continuera d’inspirer les générations futures. Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu.

Que son âme repose en paix", a écrit le Pm sur sa page X (ex Twitter).