Ralliement au PRP : La « pêche » se poursuit pour Déthié Fall

Après El Hadj Malick Guèye et l’ancien député maire Aliou Kébé, président de Ande Dekkal Yaakaar, le président Déthié Fall obtient un autre soutien en perspective de la présidentielle de Février 2024. Il s’agit de Abdou Ndiaye, ancien maire de la commune de Lambaye.





« À la suite des discussions entamées avec les militantes et militants lambayois qui n'ont jamais cessé de m'accompagner et de me soutenir, je viens par cette présente officialiser mon adhésion à la coalition Déthié FALL 2024 pour l'élection présidentielle 25 Février 2024. En effet, conscient de l'enjeu de cette prochaine élection, le choix ne pouvait nullement être facile car il était question pour nous d'opter non seulement pour le meilleur profil mais aussi et surtout le meilleur programme. Il convient ainsi de souligner que parmi les vingt candidatures retenues celles du Président Déthié Fall nous convainc et nous convient le plus car au delà des valeurs cardinales qu'incarne l'homme, sa vision du Sénégal corrobore avec le projet de société que nous avons toujours voulu », lit-on sur la lettre du nouvel adhérent qui compte sur « ce Sénégal bon à vivre et beau à voir » prôné par Déthié Fall, candidat à la prochaine élection présidentielle.