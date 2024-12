Radié de son poste de député, Barthélémy Dias solde ses comptes : « j’ai pas ma place dans cette Assemblée nationale… »

Le maire de la ville de Dakar a organisé un point de presse pour s’exprimer sur sa radiation par l’assemblée nationale suite à la note du ministre de la justice. Mais d’ores et déjà, Barthélémy met les points sur les i. « Franchement, pour ceux qui seraient intéressés par cette radiation, je me permettrais de vous dire que, je le dis et je le répète, en toute humilité, je n'ai pas ma place dans cette Assemblée nationale du Sénégal, pour les raisons qui me concernent. C'est tout », a déclaré le maire radié de la 15e législature. Maintenant, je vais vous poser la même question. Il interpelle le ministre de la justice en ces termes : « Quand le ministre de l'Intérieur dit que j'ai été définitivement condamné , je lui demande, sur les 165 députés, est-ce que je suis le seul député à avoir été condamné définitivement ? Parce qu'il semble que le ministre de l'Intérieur habite dans un autre pays qui n'est pas le Sénégal. Je lui rappelle qu'au Sénégal, je ne suis pas le seul homme politique à avoir été récemment condamné définitivement. Et au passage, je voudrais aussi dire à chacun de vous que la condamnation définitive, ce n'est pas la décision de la Cour suprême ».







En effet, explique le maire de Dakar, « la Cour suprême ne juge pas. Elle constate des faits, des procédures et des preuves ». Selon Barthélémy Dias, la condamnation définitive a lieu au moment de la décision de la Cour suprême. Il rappelle que la Cour d'appel l’a condamné définitivement en 2017. Le maire de Dakar ajoute: « Monsieur le ministre de la Justice, je fais appel à vous parce que d’abord, vous êtes un magistrat. Vous n’êtes pas un homme politique. Ce que je dis, vous savez si c'est vrai ou pas. Donc, vos soi-disant 5 ans se sont écoulés de belle manière. Mais je le répète, je ne suis pas intéressé à être admis dans cette soi-disant 15e législature », conclut-il.