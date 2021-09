REPORTAGE/Grand Magal : "Kër Barkelu", le projet de musée qui "ressuscite" Serigne Touba.

Après la bibliothèque islamique "Daaray Kaamil" et l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, la capitale du mouridisme ambitionne de bâtir un musée dédié au fondateur de la confrérie, Cheikhoul Khadim.



L'exposition du projet du musée Serigne Touba dit "Kër Barkelu" a été installé à l'occasion du Grand magal de cette édition 2021 devant le domicile de Serigne Abdou Lahad Mbacké. Certains effets du guide spirituel, notamment ses habits, ses écrits et des objets dont il se servait y sont exposés pour permettre aux fidèles venus célébrer son départ en exil de les contempler.

Le projet de musée dont la maquette a été également exposée et qui doit s'étendre sur plus de 24 mille mètres carrés est piloté par Serigne Chérif Mbacké ibn Serigne Fadl Mbacké. Pour ce dernier, le projet béni par le Khalife général des mourides ne peut pas être dissocié de l'université de Touba entamé par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

"L'université et le musée font un", a-t-il dit, invitant les fidèles à s'approprier le projet pour son exécution, conformément à la volonté du Khalife général des mourides...