RDC: le chef de l'ONU "alarmé" par l'offensive du M23 et le risque de guerre régionale (porte-parole)

Le secrétaire général de l'ONU, "alarmé" par la reprise des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a condamné jeudi l'extension de l'offensive des rebelles du M23 qui accroît "le risque d'une guerre régionale plus large", a indiqué son porte-parole.



Antonio Guterres "condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive lancée par le Mouvement du 23 mars (M23) depuis le début de l'année et son extension au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, y compris, la récente prise de Sake qui aggrave les menaces sur la ville de Goma", a déclaré dans un communiqué Stéphane Dujarric, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour un "retrait des forces rwandaises".