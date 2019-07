Quelles sont les conditions d’exercice du droit de réunion au Sénégal ?

Le principe de la liberté de réunion :

L’interdiction, par arrêté préfectoral, de réunions publiques, notamment des marches au Sénégal, donne toujours lieu à de nombreuses controverses opposant, d’une part, les tenants du pouvoir et, d’autre part, l’opposition et la société civile.En effet, si les deux parties s’accordent à reconnaître que la liberté de réunion est consacrée par la Constitution sénégalaise, ses conditions d’exercice les divisent.Aussi, est-il nécessaire, après avoir posé le principe de la liberté de réunion, d’en rappeler les conditions d’exercice.L’article 8 alinéa premier de la Constitution dispose que « La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs.Ces libertés et droits sont notamment :Ce principe a déjà été posé par les lois françaises du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 consacrant la liberté de réunion, ainsi que par la jurisprudence du Conseil d’Etat, notamment dans l’arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933).Toutefois, l’article 8 alinéa 2 précise bien que « Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi. »Tout comme la liberté de réunion, les libertés et droits consacrés par le titre II de la Constitution sénégalaise, intitulé « Des Droits et libertés fondamentaux et des devoirs des citoyens » font l’objet de renvois à des lois pour en fixer les conditions d’exercice.Ce sont notamment les articles :S’agissant en particulier des réunions, c’est la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions qui en fixe le régime.La présente contribution portera sur les réunions publiques.Sont considérées comme des réunions publiques, aux termes de l’article 4 de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 :Sont notamment considérées comme des réunions publiques, celles organisées par des partis politiques légalement constitués, dans un lieu privé, lorsqu’il y est admis un nombre indéterminé d’adhérents ou de responsables, ou que l’accès est ouvert à tous les citoyens.Même si les réunions publiques sont libres, l’autorité responsable de l’ordre public (gouverneur, préfet ou sous-préfet, selon le cas) doit être informée, par écrit, de leur tenue, au moins trois (3) jours francs avant le moment de leur démarrage.Cette déclaration doit indiquer la nature, la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que les prénoms, nom, domicile de l’un des organisateurs domicilié dans la circonscription administrative.En outre, sauf autorisation spéciale de l’autorité responsable de l’ordre public, une réunion publique ne peut se prolonger au-delà de vingt-trois (23) heures.De même, lorsqu’elle se tient en plein air, la réunion publique ne peut être sonorisée sans autorisation spéciale de l’autorité responsable de l’ordre public.Toutefois, cette autorisation spéciale ne peut être accordée que de façon très exceptionnelle au-delà de vingt-trois (23) heures.A l’occasion de chaque réunion publique, l’assemblée élit un bureau composé d’au moins trois (03) membres. Ce bureau est chargé du maintien de l’ordre.A ce titre, il doit empêcher toute infraction à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié de crime ou délit.Si son autorité est méconnue, le bureau lève la séance et fait appel au fonctionnaire délégué par l’autorité administrative.Aux termes de l’article 14 de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978, « l’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire toute réunion publique s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public telle que la surexcitation des esprits à la suite d’évènements politiques ou sociaux récents, la prévision de manifestations simultanées organisées par des groupements opposés, et si elle ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour s’y opposer.L’arrêté d’interdiction d’une réunion publique doit être motivé. »Ces deux conditions posées par les lois françaises des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 consacrant la liberté de réunion ont été confirmées par la jurisprudence du Conseil d’Etat à travers l’arrêt Benjamin de 1933.Toutefois, l’autorité administrative exerce cette compétence sous le contrôle du juge administratif.Autrement dit, elle a un pouvoir d’appréciation quant à la réunion des deux conditions cumulatives. Mais, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire, car soumis au contrôle de la Cour Suprême, au Sénégal.Dès lors, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le juge d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté d’interdiction pris par l’autorité responsable du maintien de l’ordre public.A ce propos, il convient de préciser que cet arrêté est applicable aussi longtemps qu’il n’aura pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif.Néanmoins, en cas d’urgence, le juge des référés, institué en 2017 par la loi organique sur la Cour Suprême, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, faisant l’objet d’une requête en annulation.Le contrôle du juge a donné lieu à nombre d’arrêts au titres desquels l’on peut citer :La rigueur du contrôle qu’exerce la Cour Suprême sur les arrêtés portant interdiction de réunions publiques, notamment quant à leur motivation, devrait convaincre les organisateurs de réunions interdites à s’en référer au juge, au regard de la jurisprudence en la matière.Malheureusement, il est noté, de plus en plus, des actes de défiance intolérables vis-à-vis des décisions de l’autorité responsable de l’ordre public du genre « Autorisation ou pas, nous allons marcher. »Tout aussi indéfendable serait tout appel à une interdiction systématique, par l’autorité administrative, de la tenue de réunions publiques.