Qualité de l'air: L'Anacim alerte sur la présence de poussière...

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (Anacim) alerte sur une couche de poussière attendue sur toute l'étendue du territoire à partir de ce mardi 23 janvier 2024 à 12h. Une situation qui va impacter sur la qualité de l'air dans les prochaines 72heures. Les visibilités seront réduites et la qualité de l'air mauvaise, renseigne-t-elle dans un communiqué. Sur ce, elle estime qu'il existe un risque sanitaire élevé pour les personnes particulièrement sensibles ( asthmatiques et autres), aux enfants et aux personnes âgées. L'alerte est valable jusqu'au jeudi soir.