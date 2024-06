Qualifications Coupe du Monde 2026 : Des Lions apathiques concèdent le nul face à la RDC

Le Sénégal, leader du groupe B avec quatre points après deux journées, devait absolument gagner ce match face à la RDC pour rester en tête du classement. Malheureusement, les Lions n'ont réussi qu'à obtenir un décevant match nul (1-1). Ce résultat fait perdre la première place du groupe B au Sénégal, qui devra se rattraper lors du déplacement en Mauritanie dans trois jours.



Le sélectionneur sénégalais a choisi un onze légèrement remanié, avec un système en 3-5-2 pouvant se transformer en 3-4-3. Le trio offensif était composé de Nicolas Jackson, Habib Diallo et Ilimane Ndiaye. La grande nouveauté était la première titularisation d'Habib Diarra aux côtés de Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye et des pistons Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Pape Gueye était laissé sur le banc.



Dès la 3e minute, Nicolas Jackson a raté l'ouverture du score après avoir pressé le gardien congolais. Par la suite, la rencontre a manqué de rythme, les Sénégalais peinant à trouver leurs repères face au bloc compact des Congolais. Juste avant la mi-temps, Ismaïla Sarr a finalement ouvert le score (1-0, 45+1) après un cafouillage dans la surface.



Au retour des vestiaires, le Sénégal a poussé pour marquer le but du break, mais a gâché plusieurs occasions par l'intermédiaire de Nicolas Jackson et Habib Diallo. Cette inefficacité a été payée cash à la 85e minute, lorsque Fiston Kalala a égalisé pour la RDC (1-1.) Ce match nul fait du Sénégal le provisoire deuxième du groupe B avec 4 points. La prochaine rencontre en Mauritanie sera très importante pour la suite des éliminatoires.