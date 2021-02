Publi-reportage / Assainissement : Lancement officiel du Projet d'appui au renouvellement des camions de vidange par la Der, l'Onas et la Fondation Bill & Mélinda Gates

Dans la perspective de l’atteinte du sixième objectif de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies portant sur l’accès à l’eau potable et à un assainissement de qualité, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement à travers l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), la Délégation générale à Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), la Fondation Bill et Mélinda Gates (BMGF), Usaid Washfin et l’Association des Acteurs de l’Assainissement du Sénégal ont paraphé

un partenariat pour la mise en œuvre du Projet d’Appui au Renouvellement des Camions de vidange (PARC).



La première phase de ce projet, d’un montant de deux milliards de Francs CFA sera mise en place grâce à un don d’un million de dollars alloué à la DER/FJ par la BMGF pour faciliter l’acquisition d’équipements neufs et à des conditions allégées, pour une meilleure fourniture de services aux usagers.



Ce qui revêt une importance capitale dans la modernisation du secteur si l'on se fie au propos de Ibra Sow, le président de l'Association des acteurs de l'assainissement au Sénégal.



"C'est un projet qui vient à son heure. Et le ministère de l'eau et de l'assainissement a montré sa volonté d'accompagner les acteurs du secteur privé. Car nous avions des problèmes pour satisfaire la demande des partenaires pour bénéficier de marchés. Avec ce projet d'appui au renouvellement des camions de vidange nous pourrons mieux satisfaire la demande sociale, l'association tient à réitérer son engagement d'améliorer les services sociaux et de garantir la santé publique des populations. Tous les acteurs sont satisfaits dès l'annonce de ce projet", s'est félicité Ibra Sow.



Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide Pape Amadou Sarr qui magnifié l'apport des partenaires pour la concrétisation de ce projet de souligner que la Der continuera à accompagner l'État du Sénégal pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Par ailleurs, Pape Amadou Sarr n'a pas également manqué de saluer la pertinence de ce projet qui va sans nul doute participer à l'amélioration des services d'assainissement au Sénégal. L'idée, selon toujours Pape Amadou Sarr, c'est d'arriver à 254 camions d'ici cinq ans.



Venu prendre part à cette cérémonie, son excellence Dr. Tulinabo S. Mushingi, l'ambassadeur des USA au Sénégal réitère l'engagement des États-Unis à accompagner le Sénégal pour l'amélioration du service d'assainissement de base. Il invite également les entreprises à accompagner l'État du Sénégal dans ce sens.



Pour le ministre de l'eau et de l'assainissement, à travers ce projet l'État du Sénégal s'engage en inscrivant l'assainissement autonome parmi les priorités de la politique de développement. Et selon toujours le ministre Serigne Mbaye Thiam, dans le programme du PAP2 et de la deuxième phase du PSE, le gouvernement sénégalais accorde une part importante à l'accès aux services sociaux de base de qualité.