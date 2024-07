Protection des Données Personnelles (CDP) : Sonatel et Sunu Bicis au banc des accusés

Dans son rapport du second trimestre de 2024 la Commission de protection des Données Personnelles (CDP), a reçu six (6) plaintes et signalements. Le groupe Sonatel et SUNU BICIS ont fait l’objet de plainte, d’après le document consulté par Dakaractu.



Selon la commission, il s’agit d’une plainte de Monsieur O.K contre la banque SUNU BICIS, relative à l’utilisation de son numéro de téléphone personnel par des clients de Sunu BICIS.



Cependant, Il a été constaté qu’il s’agirait d’une erreur lors de la transmission du numéro professionnel d’un des Conseillers clients de la banque.

A cet effet, la CDP a invité la Direction Générale de la banque, à prendre les dispositions nécessaires pour communiquer aux clients le bon numéro et corriger ainsi le dysfonctionnement dont il est question. Le dossier est en cours d’instruction.



Pour le groupe Sonatel la CDP a été saisi d’une plainte de S.S à l’encontre de la SONATEL pour envois répétitifs de SMS de prospection commerciale non sollicitée.

La Commission de protection des Données Personnelles CDP a exigé auprès de la SONATEL, la résiliation de l’abonnement non souscrit par le plaignant. En outre, elle a demandé des explications sur le service BEST ENGLISH COURSE.



Pour rappel, la Commission de protection des Données Personnelles CDP est l’autorité administrative indépendante, instituée par la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008, chargée de vérifier la légalité de la collecte et du traitement des données personnelles des sénégalais et de leur assurer que toutes les précautions sont prises pour qu’elles soient sécurisées.



A l’issue de la Session plénière tenue à la CDP, seize (16) récépissés de déclaration ont été émis, dix (10) autorisations délivrées et six (6) plaintes et signalements reçus.