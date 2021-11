Propos ethnicistes de Gaston Mbengue : L'ADHA invite le promoteur à présenter ses excuses à la nation sénégalaise.

Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), à travers un communiqué, a exprimé sa vive préoccupation par rapport à la situation politique actuelle que traverse le pays.



En effet, suite à la sortie de Gaston Mbengue sur une chaîne télé locale, relayant des propos xénophobes adressés à un leader de l’opposition candidat aux élections locales, Monsieur le Maire Barthélémy Dias, et face à ces graves propos et consciente du grave danger qu'ils pourraient susciter et redoutant un enchaînement de faits pouvant déclencher une haine ethnique, syndrome du génocide rwandais et de la guerre civile sud-soudanaise pour ne citer que ces pays, ADHA exhorte tous les politiques, sans exception, à faire preuve de retenue, la presse à censurer ce genre de propos et interpelle les autorités compétentes en l’occurrence monsieur le procureur à s’auto-saisir...



Ainsi, ADH invite Gaston Mbengue à présenter ses excuses à la nation sénégalaise.