Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) : Cérémonie de remise des indemnités aux personnes affectées à Nioro, Mbirkilane et Guinguinéo.

Dans le cadre de la réalisation du projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) dans le bassin arachidier (Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack) qui va entraîner le déplacement des populations, l'Onas( Office National de l'Assainissement du Sénégal) a mis en œuvre un plan succinct de réinstallation (PSR) conformément à la politique opérationnelle P.O.4.12 de la Banque Mondiale relative à la réinstallation involontaire.



Ledit plan a ainsi prévu des mesures d'indemnisation des pertes de biens, la mise en œuvre d'actions d'accompagnement des personnes affectées par le projet et un mécanisme de gestion des plaintes, entre autres.



Ce matin, une cérémonie de remise des indemnités a été initiée dans la commune de Nioro. À noter que la libération des emprises traversant les zones urbaines a entraîné le déplacement d'environ 11 personnes dans les communes de Mbirkilane, Nioro du Rip et Guinguinéo pour un montant global de plus de 13 millions de fcfa.



Le projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) dans sa composante assainissement a pour objectif la réalisation de 04 stations de pompage, 04 stations d'épuration, 06 stations de traitement de boues de vidange, 98,85 km de réseau, 5068 branchements domiciliaires dans les localités de Diourbel, Guinguinéo, Nioro, Mbirkilane, Koungheul, Malem Hodar et Gandiaye...