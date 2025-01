Projet BEST : 2000 localités à électrifier d’ici à 2030 ( Kwawu Mensan Gaba DG Sectoriel Energie)

Le Directeur Sectoriel Energie Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale, M. Kwawu Mensan Gaba a présenté ce mardi à Dakar le projet BEST lors d’un point de presse. Ce projet sous régional est la deuxième phase d’une série de projets. Il est mis en œuvre dans trois pays à savoir le Niger, la Mauritanie et le Sénégal. A terme, 2000 localités seront électrifiées d’ici 2030 dont la moitié pour le Sénégal. Dans ce contexte de solutions de transition vers un marché énergétique régional, La Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement ont lancé le M.300 qui vise à connecter trois cents millions d’africains. Sur une enveloppe totale de 465 millions de dollars ; 129 millions sont réservés au Sénégal pour l’accès à l’Energie sans compter le PADAES qui finance à hauteur de 150 millions pour l’électrification.Approuvé en juin 2021, le Projet Régional d’Accès à l’Electricité et Technologie de Stockage d’Énergie (BEST) donne déjà des résultats satisfaisants.