Programme décennal de lutte contre les inondations : Ousmane Faye réfute le prétendu détournement

Le leader de « Manko Wattu Sénégal » (MWS), Ousmane Faye, a réfuté les accusations qui ont refait surface sur l’utilisation des fonds (750 milliards FCFA) du programme décennal de lutte contre les inondations. Une polémique qui a enflé avec les intempéries constatées ce week-end sur l’ensemble du territoire national. Selon Ousmane Faye, le gouvernement, sous le régime du Président Macky Sall avait inscrit, au tableau de ses priorités, la recherche et la mise en œuvre de solutions durables au phénomène des inondations. Avec comme axes prioritaires, la mise en œuvre d’investissements structurants pour l’assainissement des eaux pluviales, la restructuration des zones inondables et le relogement des populations à déplacer dans une démarche prospective d’aménagement du territoire. Seulement, a-t-il ajouté, cette approche innovante devait être prise en charge dans le cadre d’un Programme Décennal de Lutte contre les Inondations et qui devait couvrir la période 2012 – 2022, chose approuvée par le Président de la République en Conseil Présidentiel tenu à cet effet.

Selon lui toujours, le programme était décliné en plusieurs phases une phase d’urgence pour la période 2012 – 2013 pour un budget de 66 milliards 375 millions FCFA, une phase à court terme pour la période 2A014 – 2016, avec des montants d’exécution estimés à 250 milliards 603 millions, et enfin, une phase Moyen et Long Termes, pour 2017 – 2022, et dont le budget s’estimait à plus de 450 milliards FCFA. Il a enfin invité les uns et les autres à faire attention par rapport aux accusations qu’ils font injustement sur de hauts responsables de ce pays.