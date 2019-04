Processus de paix, Salif Sadio donne rendez-vous le 27 avril pour déballer

Dans un communiqué qui nous est parvenu, le chef de guerre de Atika de l'aile nord rompt le silence et decide de parler. Salif Sadio promet de revenir sur le contenu des négociations avec l'État du Sénégal le 27 avril à Koundjoughor.

Nous vous proposons l'intégralité du communiqué :



Suivant les accords de Rome du 22 février 2014 et 26 octobre 2017 dans le concours de négociation en cours entre le gouvernement du Sénégal et les forces démocratiques de la Casamance MFDC alors accord basé sur l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée et proclamée par l'assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1948 stipulant ceci "tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération de frontière les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit."

Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance organise une rencontre Populaire le 27 avril 2019 à Koundjoughor pour informer les populations concernant le processus de négociation en cours.

À cette occasion le mouvement des forces démocratiques de la Casamance invite les populations, carrément c'est les sympathisants du MFDC et tous ceux qui s'intéressent à la question, à venir massivement assister à cette rencontre.