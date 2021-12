Prix du meilleur reportage sur la migration : Les mots de reconnaissance de Daouda Ba, après sa consécration…

Pour avoir mis en exergue, dans un article, comment la migration est aujourd’hui liée à la sécurité des pays de l’Afrique de l’Ouest, Daouda Ba, journaliste au site d’information générale Dakaractu, a reçu un prix. Il s’agit du meilleur reportage en presse en ligne.



Honoré devant ses pairs, il a décerné, à son tour, l’honneur à l’ensemble de la rédaction de Dakaractu, au premier chef de laquelle, le directeur de publication, Serigne Diagne.



‘’C’est un sentiment de fierté qui m’anime en ce moment’’, a déclaré D. Ba, après la remise des lots. Se voir distingué parmi ses confrères pour avoir produit le meilleur reportage, a suscité en lui un sentiment de fierté. Un sentiment qu’il avoue en exprimant toute sa reconnaissance à l’endroit de ses confrères et consœurs de Dakaractu.



‘’C’est le lieu de remercier la rédaction de Dakaractu qui nous a permis de mener toutes ces enquêtes et études et de parvenir à ces résultats. C’est le lieu de remercier le directeur de publication, Serigne Diagne, le staff et toute l’équipe de la rédaction pour leur dire que ce prix est celui de la rédaction’’.



Ses proches n’ont pas été oubliés dans les dédicaces. ‘’C’est le lieu aussi de décerner ce prix, entre autres, à un oncle qui a perdu la vie dans l’Océan Atlantique. Il avait quitté Kaolack pour rejoindre l’Espagne. Malheureusement, il a péri dans les eaux’’. Un oncle qui a disparu dans les eaux, il n’y a pas deux semaines. Nous sommes meurtris par cette situation parce que nous avons perdu des parents, des frères et des sœurs. Une raison, selon lui, pour les journalistes de faire prendre conscience aux populations des dangers de cette migration irrégulière’’.



Revenant sur les grandes lignes de cet article qui lui a valu les honneurs, il a relevé que c’est le fruit d’un travail acharné. ‘’On est parti d’un constat fait avec la recrudescence du phénomène de migration irrégulière surtout avec les jeunes qui empruntent la voie terrestre pour rejoindre l’Europe à travers l’Espagne. On est parti de cette idée et on a interviewé un migrant qui a eu à tenter l’expérience. On a aussi eu à faire une étude des rapports dans leur diversité pour tout simplement arriver à montrer que, aujourd’hui, la migration irrégulière impacte sur la sécurité en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel’’, a témoigné M. Ba.



A l’en croire, tout cela est lié aux fonds que génère cette migration irrégulière. Fonds qui sont plutôt captés par des groupes jihadistes, des terroristes. Lesquels sont, selon lui, en train de semer la pagaille dans la sous-région ouest-africaine mais aussi, dans le Sahel.



Pour lui, ‘’il est absolument regrettable de constater que le phénomène de la migration irrégulière prend de plus en plus d’ampleur. Des jeunes y perdent la vie, tout simplement, en voulant rejoindre l’Europe en empruntant la voie maritime, avec les pirogues ou la voie terrestre pour aller en Espagne. Mais aujourd’hui, le problème qui se pose, selon lui, c’est le caractère inadapté des programmes par rapport à l’attente des jeunes.



‘’L’étude qu’on a pu mener, les recherches faites, ont montré qu’aujourd’hui, nos chefs d’État africains peinent à mettre en place des politiques et programmes adaptés à la réalité sur le terrain. Ce qui fait qu’aujourd’hui, les jeunes sont désespérés et leur seul souhait c’est de quitter leur pays pour aller dans l’Eldorado. Ce qui interpelle les chefs d’État africains, l’Union européenne...’’