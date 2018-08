Prière de Tabaski à Kaolack : Le Khalife général de Médina Baye prie pour que le chef de l'État puisse achever les chantiers entamés.

Le khalife général de Médina Baye a comme à l'accoutumée participé à la grande prière de la Tabaski dirigée par le l'imam Cheikh Tidiane Cissé. Le khalife de Médina est arrivé aux environs de 9h25 minutes à la grande place qui abrite les prières de Korité et de Tabaski en compagnie de l'imam Cheikh Tidiane Cissé. Le khalife a prié pour un Sénégal de paix et de concorde. Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass a formulé des prières pour que le président de la République puisse achever les chantiers déjà entamés. La prière de Tabaski à Médina a enregistré la présence de beaucoup de responsables coutumiers, politiques et religieux.