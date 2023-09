« Prête à assumer la fonction de présidente des États-Unis »: Kamala Harris potentielle successeur de Biden atteint par l’âge?

Le 5 novembre prochain 2024, le pays de l’oncle Sam va choisir son 47e président. C’est alors juste un peu plus d’un an. Mais du côté des démocrates . En effet, la vice-présidente Kamala Harris se dit prête à assumer le rôle de présidente en succession à Joe Biden.



À l’étranger pour représenter l’administration Biden lors de sommets en Asie du Sud-Est, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré à CBS News qu’elle serait prête à assumer la présidence si nécessaire, tout en rejetant les inquiétudes concernant l’âge du président Joe Biden.



"Le travail que notre administration a accompli sous la direction de Joe Biden est transformateur. Je pense que le peuple américain veut avant tout un leader qui fait réellement avancer les choses", a confié la vice-présidente Harris dans une interview avec Margaret, modératrice de « Face the Nation » de CBS News tout en précisant que son président « ira bien » dans cette dynamique. Après avoir déclaré qu’elle était prête à devenir commandant en chef « si nécessaire », la vice-présidente a ajouté que Biden « ira bien » « Nous serons réélus » a t-elle déclaré.



Pareillement, dans une interview avec Associated Press cette semaine, au milieu d’un récent sondage, Kamala Harris a aussi souligné que l’âge du président démocrate sortant est « une préoccupation majeure pour les électeurs des deux côtés de l’allée ».



Biden, 80 ans, est le président américain en exercice le plus âgé et aurait 86 ans à la fin de son deuxième mandat. Les sondages pour sa réélection pour un mandat supplémentaire au regard de son âge dépassent les 56% de la population. D’ailleurs, cela pourrait impacter la gouvernance et la prise en charge des questions fondamentales de manière intelligente. « Je ne vois comment sa capacité à comprendre les problèmes et à s'en sortir comme personne d'autre, à prendre des décisions intelligentes et importantes au nom du peuple américain, a joué", a déclaré Harris à l'Associated Press sur le sujet.



Ce qu’il faut rappeler, c’est que Kamala Harris a été une voix clé pour l’administration Biden sur des questions brûlantes telles que l’avortement et le droit aux armes à feu. Elle est dés lors , au cœur de la politique de Biden malgré les attaques des républicains, elle est restée constante.



Membre du Parti démocrate, Kamala Harris a été procureure générale de Californie de 2011 à 2017, pendant le mandat du gouverneur Jerry Brown. De 2017 à 2021, elle est sénatrice pour la Californie au Congrès des États-Unis. Candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, elle réalise des performances remarquées lors des premiers débats, mais voit les intentions de vote en sa faveur décliner et se retire avant le début officiel des primaires.



Joe Biden l'a choisie ensuite pour être sa colistière en tant que candidate démocrate à la vice-présidence.