Nécrologie: Décés de PR Cheikh Tahirou Doucouré, khalife Général de Malicounda

Le Pr Cheikh Tahirou Doucoure n'est plus! Le khalife Général de la famille Doucouré de Malicounda a rendu l'âme, ce dimanche 28 avril 2024 à Dakar. Il était âgé de 97, renseigne un membre de la famille. Il était Professeur des sciences Islamiques et a été le premier membre d’une famille religieuse au Sénégal à être nommé ministre chargé des affaires religieuse par le Président Senghor.



Il entretenait de très bonnes relations avec les différents chefs religieux comme Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, Baye Niasse, Serigne Fallou et même l’église catholique.

La levée de corps est prévue lundi 29 avril à 11h00 à la mosquée de Mermoz et l'inhumation à 16 h à Malicounda. La Rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la famille Doucouré, à la population de Malicounda.