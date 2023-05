Présumé viol et menace de mort sur des femmes mariées : un Jakartaman arrêté dans la brousse de Ourossogui

Selon l’observateur, son arrestation a été fêtée en grande pompe par ses victimes qui se réjouissent désormais de la fin de cavale du présumé violeur des dames de Matam et de Ourossogui.

À bord de sa moto-Jakarta et armé d'un couteau, A. Diallo menaçait de mort ses victimes, dont des mariées. Avant de les contraindre, en pleine brousse, à des rapports sexuels.

Désormais, les femmes des communes de Matam et de Ourossogui, notamment celles qui font le trajet entre ces deux villes à bord de moto-Jakarta, peuvent pousser un ouf de soulagement informe L’Obs. Ce, suite à l'arrestation, par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Ourossogui, d'un des plus grands délinquants sexuels de la zone qui a fini de faire de ses clientes, des objets sexuels. La semaine dernière, voulant se rendre à Matam pour y faire des courses personnelles, la dame F.A.A. décide, dans l'après-midi, de faire le voyage à bord d'une moto-Jakarta.

Ainsi, elle s'attache des services de A. Diallo, un conducteur de moto-Jakarta qu'elle trouve au carrefour de la ville de Ourossogui.

Une fois le marchandage du prix du transport conclu, les deux individus quittent Ourossogui et prennent la direction de la ville de Matam. Seulement, au lieu de passer par la route nationale N°1 qui mène tout droit à destination, D. Diallo emprunte la piste latéritique et rassure sa cliente que c'est pour échapper au contrôle de routine des policiers.

Cependant, une fois en pleine brousse avec sa cliente, le conducteur de moto-Jakarta qui a déjà planifié les choses, s'arrête sous un arbre. Et au moment où la dame F.A.A pensait à une éventuelle panne de son engin, A. Diallo la surprend avec un couteau qu'il brandit. D'un ton sec et menaçant, le Jakartaman ordonne à sa cliente de se déshabiller et se coucher par terre afin d'entretenir des rapports sexuels avec lui.

Loin des regards des passants et devant la détermination de l'homme qui tient coûte que coûte à satisfaire son désir sexuel dans cette brousse où il n'y a pas l'ombre d'une seule personne, la jeune dame FAA. finit par céder à la pression de son bourreau.

Ainsi, une fois sa libido satisfaite, A. Diallo, loin de s'arrêter en si bon chemin, arrache la pochette de sa victime contenant une forte somme d'argent et abandonne celle-ci au milieu de la brousse sans aucune assistance, avant d'enfiler son pantalon. Il fonce à bord de sa moto de couleur rouge et disparaît dans la nature. Très mal-en-point, F.A.A. est plus tard secourue par des passants qui la conduisent à la structure sanitaire de Ourossogui.

À la suite de sa consultation, la blouse blanche confirme dans ses conclusions des conjonctions sexuelles récentes et une perte hyménale de la jeune dame. Avec ce dossier médical, elle va déposer une plainte à la Brigade de gendarmerie de Ourossogui contre X. Ce, après avoir narré toute sa mésaventure au commandant de ladite brigade. Avec la description minutieuse et détaillée du profil du présumé violeur de

FAA, ainsi que la couleur de sa moto-Jakarta, les enquêteurs étaient déjà aux trousses de l'homme.

Car, celui-ci avait, pendant le mois de Ramadan, violé une autre dame mariée et mère de deux (02) enfants sur le même endroit. Et F. Sy qui était en compagnie de son époux dans les locaux de la gendarmerie de Ourossogui, avait à tour son déposé une pliante contre le conducteur de moto Jakarta. Et lundi passé, au moment de son arrestation par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Ourossogui, A. Diallo, bourreau des femmes, était en même temps activement recherché par les limiers du commissariat central de Matam. Dans cette ville où il a mystérieusement disparu, sa photo est affichée un peu partout. Et beaucoup de plaintes sont déposées contre lui à la police de Matam. Ici aussi, il est poursuivi pour viol et menace de mort sur plusieurs femmes, dont des mariées. Ces dernières ont aussitôt pris d'assaut les locaux de la gendarmerie de Ourossogui.

Elles n'ont pas manqué de manifester leur joie. Face aux enquêteurs, A. Diallo a reconnu toutes les accusations portées sur sa personne avant de se confondre en excuses. Au terme de la durée légale de garde à vue, il a été déféré au parquet de Matam où un mandat de dépôt lui a été décerné.