Présidentielles 2019 / Idy « raye » Macky à Khombole : « Il passe tout son temps à promettre des milliards alors qu’il a trahi le peuple »

« Le peuple de Khombole est le plus trahi de tout le Sénégal, me dit-on », annonce le candidat de la coalition «Idy 2019». « Ndamal Cadior » fustige le fait que le président fasse le tour du Sénégal promettant des milliards alors qu'il ne respecte pas ses engagements pris devant les sénégalais avant d’être élu président en 2012. Concernant son programme, Idrissa Seck d'indiquer que la jeunesse y occupe une part considérable et que par ailleurs, le développement ne serait pas possible sans une jeunesse soutenue. Il promettra, pour finir, de remédier aux difficultés des habitants de Khombole, une fois élu président.