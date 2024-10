Présidentielle aux USA : Kamala Harris et Donald Trump, deux profils à l’assaut de la Pennsylvanie

À quelques semaines du scrutin présidentiel, les sondages sont extrêmement serrés entre démocrates et républicains. Dans la zone de la Pennsylvanie où se trouvent 19 grands électeurs, les enjeux sont nombreux. Les candidats l'ont bien compris, car y menant une campagne battante depuis hier. Les deux candidats ont envahi la Pensylvanie. D'un côté, Kamala Harris au nord-ouest de l'État. De l'autre, Donald Trump dans la ville de Hawks, non loin de Philadelphie.







En effet, la vice-présidente américaine a dévoilé une série de mesures en faveur des hommes afro-américains. Une catégorie d'électeurs, traditionnellement acquis aux démocrates, mais qu'elle peine à convaincre, selon certains sondages. Dans cette partie des États Unis, Kamala Harris s'en est également pris à son rival. Un danger pour la démocratie américaine, selon elle. « Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré. Il est en quête d'un pouvoir sans contrôle », a t-elle déclaré devant le public.







Pour Trump, il faut privilégier la sécurité à la frontière, mais aussi sur l'inflation et les extractions de pétrole. « Nous allons avoir tellement d'énergie et nous allons faire baisser les prix, parce que vous savez qu'ils sont en hausse. N'oubliez pas que le mal est fait », dira l’ancien président des USA. Les deux candidats savent bien que gagner le vote des habitants de Pennsylvanie peut donner un avantage décisif lors du scrutin présidentiel. En effet, la Pennsylvanie fait partie de ces « swing states » qui peuvent basculer pour l'un des deux partis. Elle offre également une précieuse main de 19 grands électeurs au vainqueur. Donald Trump l'avait gagné en 2016, avant que l'État ne repasse dans le giron démocrate avec Joe Biden en 2020.







Pour ce qui est de la candidature de Kamala Harris, elle donne un regain d'enthousiasme aux femmes noires. Au total, 83% d'entre elles se disent prêtes à voter pour la démocrate. Elles considèrent que « Kamala Harris ne cherche pas à diviser, mais au contraire à ramener un peu d'humanité dans l’espace politique. Elle est quelqu’un qui non seulement peut unir la communauté noire, mais aussi comprend et améliore les disparités auxquelles les femmes noires font face ».