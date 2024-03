Presidentielle 2024: Cheikh Tidiane Dieye retire sa candidature et rejoint la coalition Diomaye President

10jours après le démarrage de la campagne électorale, le candidat Cheikh Tidiane Dieye a décidé de retirer sa candidature pour rejoindre la coalition Diomaye Président dirigée par Bassirou Diomaye Faye.

Face à la presse, ce mercredi 20 mars 2024, le président de la plateforme politique Avenir Sénégal Bi Nu Begg souligne. " Ousmane Sonko et moi, nous nous sommes parlé pendant qu'il. Était dans les liens de détention. Cette semaine encore, nous avons échangé deux fois, nous avons parlé sur le projet, sur notre stratégie et sur le timing pour dérouler cette stratégie et lui donner une issue victorieuse. Nos têtes à têtes ont été sincères" fait savoir Dr Cheikh Tidiane Dieye qui appelle ses miliants et proches à voter Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour faire triompher le projet.



"J'appelle mes militants, ceux qui m'ont accompagné en politique, mes amis et proches, ceux qui n'aiment et qui me veulent du bien, mes alliés et partisans et tous ceux qui sont avec nous. J'appelle tous ceux qui m'ont suivis , qui m'ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi, je les appelle à porter leur vote et leur voix sur le candidat Bassirou Diomaye Faye pour l'elire des le 1er tour au soir du 24 Mars 2024. Je lui souhaite une excellente victoire, une victoire sans appel, sans bavure. En conséquence de quoi, je retire ma candidature à l'élection afin d'éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet ", a indiqué le désormais ex candidat à la presidentielle.