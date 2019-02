Présidentielle 2019/ Macky Sall aux populations de Mbacké : ‘’Votre forte mobilisation me rassure que le combat n’aura pas lieu’’

‘’Ku gis li Mbacké di na khamni lêp sotina (Quiconque assiste à une telle mobilisation de foule, peut en déduire que le tour est déjà joué). Tels sont les propos prononcés par le président Macky Sall au meeting d’ouverture de la campagne électorale à Mbacké.



"On a ouvert notre campagne de 2019. Et, votre mobilisation me rassure que le combat n’aura pas lieu. Je suis content. Et j’espère que cela se passera toujours comme c’est le cas aujourd’hui. L’intérêt du Sénégal nous préoccupe. C’est pourquoi depuis 2013 on a décidé de conserver cette coalition pour l’intérêt de notre pays."

Le candidat Macky Sall, face au public, lui a recommandé la vigilance quand on choisit un président. "On doit être attentif à sa vision et à l’importance que celui-ci, briguant les suffrages, accorde au destin de son pays. On est fier aujourd’hui d’être-là. Avec l’aide de Dieu, après le 24 février prochain, on poursuivra nos efforts pour la modernisation de cette ville sainte. Nous veillerons, également, à favoriser la création d’emplois pour les jeunes", a promis le candidat de la coalition présidentielle.

Ce dernier, entouré de leaders des structures politiques alliées, à l’image d’Ousmane Tanor Dieng, et de leaders de son camp, a émis le vœu d’offrir à la capitale du mouridisme une centaine de bus pour favoriser le transport urbain. Pour ce faire, il a annoncé sa volonté de développer les infrastructures routières entre Touba, Macké et environs.



Aux producteurs et transformateurs d’arachide de Touba, il a aussi promis de les accompagner en réalisant un parc industriel pour leur permettre de mener à bien leurs activités.



Il faut aussi rappeler que lors de son périple à Touba, Macky Sall a été voir certains guides religieux. Il s’agit de Serigne Mame Mor Mbacké (Touba) ; Mame Cheikh Anta Borom Gawane (Darou Salam) et Serigne Cheikh Dieumb Fall à l’entrée de Mbacké.