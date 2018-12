Présidentielle 2019 : Idrissa Seck investi par les forces démocratiques du Sénégal

Les forces démocratiques du Sénégal qui ont porté leur choix sur le candidat présidentiel Idrissa Seck, ont tenu leur cérémonie d’investiture aujourd'hui à la Place de la nation.

Selon elles, c’est avec Idrissa Seck que le Sénégal va renaître sur tous les plans, fort de son expérience et de son engagement politique. Ainsi ont-elles invité les jeunes à sécuriser le processus électoral, pour obtenir des élections régulières et transparentes.

Donnant les raisons de son choix porté sur le patron de Rewmi, Babacar Diop, secrétaire général de la Jds, indiquera que son candidat possède toutes les qualités requises, mais surtout le courage et la fermeté qu’il faut pour diriger ce pays...