Présidence de la BAD : Malgré le soutien du Gabon, Amadou Hott encore loin du compte

La candidature d’Amadou Hott à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD) peine encore à décoller. Selon ConfidentielDakar, l’ancien ministre de l’Économie vient d’enregistrer un soutien de taille avec l’appui du Gabon, mais cela reste insuffisant pour espérer briguer le poste.



Un soutien bienvenu, mais insuffisant



Jusqu’à présent, seul le Gabon a officiellement apporté son soutien à Amadou Hott, ce qui, combiné aux votes du Sénégal, lui permet d’obtenir 1,3 % des voix. Plus précisément, le Sénégal détient 0,936 % des droits de vote, tandis que le Gabon en possède 0,436 %.



Un long chemin vers la présidence de la BAD



Malgré cette avancée, l’objectif est encore très lointain. Pour espérer prendre la tête de la BAD, Amadou Hott devra multiplier par cinquante son score actuel. Autrement dit, il lui faudra rallier plusieurs autres pays influents et convaincre un grand nombre d’actionnaires de l’institution panafricaine.



Le défi est donc de taille, et la campagne du candidat sénégalais devra encore s’intensifier pour espérer renverser la tendance.