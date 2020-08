Préservation des espaces et édifices publics : Macky Sall demande le renforcement de leur sécurité

La casse perpétrée par des Moustarchidines au siège d’un quotidien privé a-t-il inspiré le Chef de l’État. En tout cas, en conseil des ministres, il a demandé plus de sécurité dans les espaces et édifices publics après avoir condamné les actes de délinquance. En effet, le communiqué de la réunion révèle que le Président Sall, a condamné la recrudescence des actes de délinquance et de vandalisme dans ces endroits et a exigé des sanctions exemplaires envers les auteurs. Il a, dans ce contexte, demandé au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Forces armées de renforcer la sécurisation des bâtiments et édifices publics ajoute le document.

Le Président de la République a enfin invité le Ministre de l’Intérieur à mettre en place une stratégie préventive de lutte contre la délinquance et l’occupation anarchique de la voie publique. Il a aussi demandé au Gouvernement de prendre les mesures idoines, relatives à la mise en œuvre consensuelle du Programme national de modernisation des marchés et espaces commerciaux, d’un montant global de 69,5 milliards FCFA.