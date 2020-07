Présentation de condoléances : Khalifa Sall à Médina Baye, Dialagne, HLM Sara et aux abattoirs Ndiolofène.

L'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a conduit ce matin une forte délégation à Médina Baye en vue de présenter ses condoléances à la cité religieuse et à l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé et sa soeur, Adja Ndèye Cissé, suite au rappel à Dieu à leur mère, Seyda Fatoumata Zahra Niass.



À cette occasion, khalifa Sall a rappelé la disponibilité et la sollicitude de l'imam de la grande mosquée avant de prier pour la disparue afin que le paradis soit sa dernière demeure. Il a un peu plus tard sollicité des prières auprès du guide religieux pour que le bon Dieu l'accompagne dans sa mission. Prenant la parole, l'Imam de la grande mosquée, a remercié ses hôtes d'avoir fait le déplacement pour cette circonstance. L'imam n'a pas manqué de répondre à la sollicitation en priant en faveur de la délégation.



Ladite délégation s'est rendue au quartier Abattoirs Ndiolofène pour présenter ses condoléances à la famille du doyen El Hadj Aliou Mbaye (Il avait dit de son vivant, que le premier qui m'annoncera la sortie de prison de Khalifa Sall aura 100.000 Fcfa), à Dialagne chez Papa Niass qui a perdu son père et au quartier Hlm Sara pour présenter ses condoléances à Oustaz Amady Niang (qui a perdu sa mère).



Khalifa Sall était à la tête d'une délégation composée de responsables politiques de son entité dont le responsable de Diourbel, Badara Barro, Aly Coura Diop de Louga, Nafy Ndiogou ancienne députée à Kaffrine, Sidy Ahmed Lô de Thiès, Diockel Gadiaga de Kaolack etc...