Préparation Mondial 2022 / Le ministre des sports, Yankhoba Diattara, au Qatar : « Toutes les réservations ont été faites! »

Le ministre des sports et une délégation restreinte sont présentement au Qatar pour y mener une visite officielle aux allures de mission de prospection à quelques foulées du démarrage de la coupe du monde de football (20 novembre au 18 décembre 2022.)



Yankhoba Diattara qui effectue ainsi sa première sortie à l’étranger sous sa casquette de ministre des sports, est revenu sur l’objet de cette mission… « La délégation sénégalaise que je dirige est composée de toutes les parties prenantes à cette coupe du monde. Nous sommes venus nous enquérir de l’état de préparation et de la participation du Sénégal." Une délégation composée entre autres par le premier vice-président de la fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Saydou Sow, par ailleurs ministre de l’urbanisme, mais aussi en présence de l’ancien international sénégalais, El Hadji Diouf.



Après les échanges de bons procédés, il a aussi été question de revenir sur la solide relation de coopération bilatérale existant entre le Sénégal et le Qatar. « Nous avons été reçus par notre homologue chargé des sports et de la jeunesse au Qatar, pour magnifier l’excellence des relations entre le Sénégal et le Qatar. Mais également des relations empreintes d’hospitalité et d’affection entre le chef de l’État son excellence Macky Sall et l’émir du Qatar », a souligné le ministre sénégalais.



Revenant à ladite visite, il explique : « Nous sommes venus conformément aux instructions du chef de l’Etat pour une préparation et une participation de qualité du Sénégal à la coupe du monde 2022. Aujourd’hui on peut dire que les autorités qataries ont pris toutes les dispositions pour que la coupe du monde se passe dans les meilleures conditions. »



Pour cette troisième campagne sénégalaise à une coupe du monde, Yankhoba Diattara rassure : « Nous avons naturellement été accueillis par son excellence l’ambassadeur du Sénégal au Qatar, et d’ores et déjà les dispositions sont prises pour que le Sénégal fasse une excellente participation. Pour ce qui est du camp de base et naturellement des commodités d’accueil et de la réception de la délégation sénégalaise, toutes les réservations ont été faites. Cet après-midi nous aurons, l’occasion de visiter les infrastructures sportives, les stades et le camp de base qui doit accueillir l’équipe nationale... »