Préparatifs pour la Tabaski à Kolda : Madame Gnagna Fall Ba habille environ mille enfants issus des couches vulnérables...

Madame Gnagna Fall Ba habille environ mille enfants issus de couches vulnérables pour la Tabaski. Elle vient ainsi ôter un lourd fardeau sur les épaules des parents en cette période difficile. Dans la foulée, elle va permettre à ces enfants de fêter la Tabaski dans la dignité et la bonne humeur. C'est une occasion saisie par Fatou, une mère de famille d'estimer que ce geste revêt un cachet au-delà des espérances.

D'ailleurs, à chaque fête de Korité et de Tabaski, les enfants d'horizons divers prennent d'assaut sa maison pour avoir un complet ou un tissu.

C'est devenu une tradition pour cette dame qui s'est investie dans le social depuis 50 ans. En personne soucieuse du bien-être de son prochain, elle démarre le social en 1974 avant de l'élargir dans toute la commune.

C'est dans un moment riche en émotions fortes et compassion envers son prochain comme le recommande le Saint Coran qu'elle s'est dit "heureuse et comblée" de joie. "Je rends encore grâce à Allah (Swt) de m'avoir aidé à accomplir cette mission envers mes semblables. D'ailleurs, nous devons aimer notre prochain, partager avec lui et surtout aider ceux qui n'en ont pas..."