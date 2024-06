Préparatifs de la Tabaski: un menuisier écope de 2 mois ferme pour non satisfaction de commandes

Pour préparer la Tabaski, certains vont jusqu’à procéder au changement de meubles c’est le cas de R. P. Niang et A. Barry qui ont voulu renouveler leurs chambres à coucher mais malheureusement, ces derniers sont tombés sur la mauvaise personne. Né en décembre et 1969, Fodé Sumah menuisier de son état a été trainé, ce 25 juin, devant la chambre correctionnelle du tribunal de Grande instance de Dakar pour répondre des faits d’abus de confiance. Il est reproché au mis en cause la non satisfaction de commandes sur deux (2) chambres à coucher après avoir reçu près d’un million pour la confection au préjudice de R. P. Niang et de El H. A. Barry. Domicilié à la Médina, F. Sumah n’a pas reconnu les faits et a confié avoir concrétisé les commandes. Il ressort des débats d’audience que R. P. Niang a donné au sieur Sumah 480000 Fcfa pour la confection d’une chambre à coucher dans un délai d’une semaine. Interrogé, le mis en cause a expliqué que la commande n’a pas plus à sa cliente.



« J’ai confectionné la chambre à coucher et quand je devais la lui livrer, elle m’a dit qu’elle n’était pas conforme avec sa commande», a indiqué le prévenu F. Sumah qui soutient n’avoir pas respecté le délai de livraison. Pour sa part, la cliente a démenti avant de donner sa version des faits.



« C’était au mois de novembre qu’on m’a mis en rapport avec lui. Je lui ai montré un modèle de chambre à coucher que je voulais qu’il me fasse. Il m’a taxé 800000 Fcfa. Je lui ai donné 300000 Fcfa pour entamer le travail. Je lui ai ensuite complété 180000 Fcfa mais jusqu’au mois de février, il n’a pas pu me livrer la commande. J’en ai informé à la personne qui nous a mis en rapport avant de le traduire devant la justice», a dit la plaignante.



Dans les débats d’audience, il ressort également que la commande de R. P. Niang a été vendu à une autre personne ce que le mis en cause a contesté.



Interpellé sur la somme de 210000 Fcfa versé par le sieur A. Barry pour la confection d’une chambre à coucher, F. Sumah a expliqué que celle-ci a été déjà livré.



Dans sa réquisition, le maître des poursuites a demandé l’application de la loi pénale. Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a reconnu Fodé coupable des faits d’abus de confiance. Il l’a condamné à 2 mois ferme et au paiement de la somme de 480000 Fcfa.