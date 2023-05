Première Phase CAN U17 : Le prodige Amara Diouf désigné meilleur joueur, Serigne Saliou Dia en tête des entraîneurs…

En plus d’un parcours sans faute (4 matches et 4 victoires pour zéro but encaissé) depuis le début de la 14ème édition de la coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, le leadership des Sénégalais a été récompensé en distinctions individuelles.

Les demi-finalistes de la CAN U17 qui vont affronter le Burkina Faso ce dimanche, ont reçu des distinctions individuelles.

La Confédération africaine de Football (CAF) a dévoilé les meilleurs acteurs de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Moins de 17 ans à travers un onze type. Au moins deux joueurs sénégalais à savoir Serigne Fallou Diouf et Amara Diouf font partie des meilleurs joueurs de la première phase. Amara Diouf meilleur buteur de cette compétition avec cinq buts (dont 2 doublés) en quatre matches en plus d’avoir été trois fois désigné homme du match.

Côté technicien, le charismatique entraîneur sénégalais, Serigne Saliou Dia a été désigné meilleur entraîneur après avoir permis aux Lionceaux d’atteindre le carré d’As pour la première fois.