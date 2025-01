Pour une prise en charge sanitaire efficace : le SAMU National ouvre ses portes à Ziguinchor

Le ministre de la santé et de l'action sociale a procédé à l'inauguration de l’antenne régionale du SAMU National au centre hospitalier régional de Ziguinchor. La cérémonie officielle a eu lieu, ce lundi 06 janvier en présence de plusieurs autorités de la région. Un service d’assistance médicale d’urgence qui va contribuer au renforcement de la prise en charge sanitaire des populations de Ziguinchor et environs.



"L’ouverture du SAMU de Ziguinchor a été concrétisé avec l’accompagnement du Grand-Duché de Luxembourg qui a consenti un financement de plus d’un milliard 86 millions francs CFA", révèle le ministre de la santé Ibrahima Sy.



Désormais les populations de Ziguinchor pourront dans des situations d’urgence médicale, appeler le 1515, pour être orientées, accompagnées et prises en charge dans des délais très rapides par le personnel du SAMU. Une aubaine pour ces populations qui ont depuis longtemps plaidé pour le renforcement de l’offre sanitaire à Ziguinchor.



"L’inauguration du service mobile d’urgence et de réanimation couplé au centre de régulation et de réception des appels de Ziguinchor, un des services les plus importants du dispositif sanitaire de notre pays est a salué", s’est félicité le gouverneur de région, Mor Talla Tine.

Emboitant les pas du gouverneur, le président du conseil départemental de Ziguinchor plaide cependant pour le compte de l’hôpital de la paix de Ziguinchor.



"Il urge d’élever cet hôpital au niveau 3, pourquoi pas au niveau 4, du fait de sa position géographique et de l’affluence que l’on note au quotidien de cette structure", explique Georges Mansaly.