Pour Dakar, Canal Plus doit payer 4, 3 milliards en 2025

Selon la revue "confidentiel Dakar " Les nouvelles autorités du ministère de la communication veulent revoir la convention entre l’Etat

et Canal Plus. Le groupe télévisuel français est en discussions avec Dakar à propos d’un montant de

4, 3 milliards que le ministère en charge du secteur lui réclame pour l’année 2025. Cette somme a

été calculée sur le chiffre d’affaires du groupe. Alors que selon nos informations, les français

voudraient que cela soit fait sur la base du nombre d’abonnés de Canal (300 000). Canal qui

conteste donc la base de calcul ne voudrait pas ouvrir la boite de pandore car d’autres pays de la

sous-région pourraient s’y mettre. Par ailleurs dans ce dossier, le conseiller du gouvernement, est

Vieux Aidara, ancien patron de Canal Info, ex proche de Karim Wade. Celui qui avait été condamné

dans le dossier à une peine de dix ans de prison est rentré à Dakar à la faveur de l’arrivée au pouvoir

de Pastef dont il a été l’un des éléments clés de la communication. Proche de l’actuel premier

ministre et ami du ministre de la communication.