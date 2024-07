Possession d’acte de naissance : 13,6% de la population ne savent pas s’ils en possèdent ou pas (ANSD)

La population sénégalaise a tendance à déclarer l’enfant dès le bas âge. C’est le constat fait dans le rapport 2024 de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). L’agence a publié son enquête sur la population vivant au Sénégal.





5,3% ne possèdent pas d’acte de naissance et 13,6% ne savent pas s’ils en possèdent ou pas.



La possession d’un bulletin de naissance est plus fréquente chez les moins d’un an (76,8%). Les proportions les plus faibles sont observées chez les 80- 84 ans (49,6%), les 90-94 ans (48,0%) et 95 ans et plus (44,3%).





Dans l’ensemble, 81,2% de la population disposent d’un bulletin de naissance ou d’un jugement supplétif.