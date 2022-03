Portrait / Appel des Layènes : 6ème khalife, Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi, une vie recluse.

Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi est le 6ème Khalife de la communauté ‘’Euhloul Lahi’’, autrement dit, la confrérie Layène. Il a été intronisé le 10 août 2021 à la suite de la disparition de Chérif Abdoulahi Thiaw Lahi.



Agé de 69 ans, Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi est le fils du 2ème Khalife de la communauté, Seydina Mandione Lahi ibn Seydina Limamou Lahi Al Mahdi, lequel est le fondateur de la confrérie Layène. Il maitrisa le Coran très tôt auprès de son père avant d’entamer l’enseignement classique couronné par un diplôme en ingénierie informatique.



Véritable ascète, le nouveau Khalife a vécu reclus pendant plus de 30 ans dans sa demeure à Cambérène. Son intronisation à la tête de la confrérie l’a bel et bien trouvé au Sénégal et non à l’étranger comme le croyaient d’aucuns.



Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi a accédé au califat, 52 ans après le règne de son père Seydina Mandione Lahi, rappelé à Dieu en 1971.