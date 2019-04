Porte-parole du gouvernement français : Sibeth Ndiaye remercie le Sénégal

Sibeth Ndiaye, nouvelle porte-parole du gouvernement français critiquée pour son langage souvent cru et ses méthodes parfois provocatrices, a remercié le Sénégal, son "pays de naissance", en prenant hier ses fonctions. "Hier, le doute m'a submergée lorsque j'ai vu la marche se dresser devant moi", a déclaré celle qui contrôlait jusqu'à présent d'une main de fer le service de presse du président Emmanuel Macron. "C'est d'ailleurs vers les miens, ma famille, mes amis que je me suis tournée. Je veux les remercier ici très profondément du soutien qu'ils m'ont apporté, c'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche en toute humilité", a- t-elle ajouté lors de la passation de pouvoirs avec l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a démissionné pour briguer la mairie de Paris.

"C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles souvent prononcées par nos parents pour nous aider, mes soeurs et moi, à briser les plafonds de verre : "Là où tu es, tu es à ta place". La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre", a-t-elle poursuivi lors d'une brève déclaration avant de s'engouffrer dans ses nouveaux bureaux. Native de Dakar, naturalisée en 2016, cette Franco-sénégalaise de 39 ans est la fille d'une ancienne présidente du Conseil constitutionnel du Sénégal Mireille Ndiaye et d'un député Fara Ndiaye, numéro 2 du principal parti d'opposition. Elle est entrée à l'Elysée, le palais présidentiel français, en tant que conseillère pour la presse, après avoir occupé la même fonction au ministère de l'Economie quand M. Macron en détenait le portefeuille, sous le président socialiste François Hollande.

Quand Emmanuel Macron fonde son parti "En marche !", elle l'y suit comme conseillère de presse de la campagne, défendant son candidat bec et ongles.

Pour ce faire, elle va jusqu'à traiter un journaliste de "sagouin" et se dit prête à "mentir".