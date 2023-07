Pool Judiciaire Financier: « Nous en sommes fiers car c’est une grande victoire » ( Mamadou L. Thiam)

Le président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie et Changement se félicite de cette nouvelle juridiction qu’est le Pool Judiciaire Financier en remplacement de la CREI.



Mamadou Lamine Thiam considère que c’est une juridiction qui constitue une grande victoire.







Ce sont des irrégularités, des insuffisances et incohérences de cette ancienne juridiction spéciale qui vont enfin être résolus car, cette chambre spéciale aura une large mission contre la délinquance économique et financière.