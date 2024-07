Politique : Malick Gakou et son « Grand Parti » se rangent derrière le Président Bassirou Diomaye Faye

Alors que certains observateurs s'attendaient à ce que le Grand Parti (GP) se range dans l'opposition, son leader Malick Gakou a surpris plus d'un, en affirmant haut et fort le soutien de sa formation politique au Président Bassirou Diomaye Faye. Cette prise de position claire et sans équivoque a été exprimée lors de la réunion du Bureau politique du GP, qui s'est tenue ce jeudi.

En effet, profitant de cette rencontre, Malick Gakou n'a pas hésité à réaffirmer son "soutien résolu et sans condition" au chef de l'État. Une allégeance qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Selon Gakou, "le soutien au Président Bassirou Diomaye Faye est donc une évidence." Loin de s'en tenir à de simples déclarations d'intention, le président du GP est même allé jusqu'à saluer les premières mesures prises par le nouveau pouvoir. Ainsi, il a "salué les mesures prises pour la réduction de certaines denrées de première nécessité, la reddition des comptes, les réformes du système judiciaire."