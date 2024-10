Polémique sur le port du voile dans les écoles catholiques : La COSYDEP préconise le dialogue

La coalition des Organisations en Synergie pour la défense de l’Education Publique (COSYDEP) s’est prononcée sur la rentrée scolaire 2024-2025. Dans un communiqué de presse parvenu à Dakaractu, la COSYDEP s’est félicitée de la mobilisation exceptionnelle des acteurs et partenaires pour une rentrée scolaire réussie.



Dans ce document, la COSYDEP a aussi donné sa position sur l’arrêté ministériel portant sur le port du voile.







Face à cette polémique qui a alimenté le débat ses derniers jours, la COSYDEP recommande de : « privilégier le dialogue direct entre l’administration scolaire et les parties prenantes face à toute question sensible liée notamment aux croyances et à la loi, soutenir les comités de gestion des écoles et établissements à élaborer de manière inclusive leur règlement intérieur, sur la base des principes directeurs, avec l’encadrement de l’autorité académique, de mobiliser les ressources et énergies pour le parachèvement de la rentrée scolaire, la mise aux normes des écoles, la prise en charge des milliers d’enfants hors structures éducatives, le processus de concertation sur les réformes annoncées intégrant tout enjeu d’actualité, le renforcement du dispositif d’encadrement et de régulation de toutes les offres d’éducation, de renforcer l’offre publique d’éducation à partir de ce qui oriente les parents vers d’autres offres pour une solution durable (rigueur et discipline, effectif et stabilité, environnement d’apprentissage et performances…)