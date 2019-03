Podor / emploi des jeunes, financement des femmes, construction du pont de Rosso : les assurances de Mamadou Racine Sy

Selon le coordinateur du mouvement ALSAR, Mamadou Racine Sy, avec ce second mandat du président Macky Sall, l'espoir est nourri davantage pour la population du Podor et celle de l'axe Nord d'une manière générale.

Car estime-t-il toujours, pour ce quinquennat du président Macky Sall, « un accent particulier sera mis sur l'emploi des jeunes le financement des femmes, mais également le désenclavement de certaines localités du Nord et la construction du pont de Rosso ».

Le responsable invite également les jeunes du département de Podor à aller se former pour obtenir les diplômes requis afin de participer à la construction du pays, le département de Podor en particulier.