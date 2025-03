Pluie de drogue, Ouragan policier: Le grand ménage des "Stups"

L’un des plus gros coups de filet concerne le caïd notoire Assane Bill. Déjà connu des services de police, cet habitué des allers-retours en prison avait été interpellé une première fois à Ngor en novembre 2024 avec un stock de 100 grammes de haschich, 2,5 grammes de cocaïne et 10 doses de skunk. Mais fidèle à son business, il avait relocalisé ses activités à Mbacké, où il a de nouveau été cueilli le 20 mars dernier avec 18 grammes de cocaïne et deux galettes de crack. Selon L’Observateur, son dossier est désormais entre les mains de la justice.







Autre prise spectaculaire : à Dieuppeul, les limiers de l’OCRTIS ont mis hors d’état de nuire un trafiquant détenteur de 42 pierres de crack. Plus à l’est, à Saraya, dans le village de Sékoto, deux Maliens tentant d’approvisionner un réseau local ont été arrêtés avec 2 paquets de kush, 400 comprimés de tramadol et 5 cornets de chanvre.







Banlieue de Dakar : La guerre contre “L’Herbe Qui Tue”



Les quartiers populaires de Dakar sont des places fortes du trafic de chanvre, et les policiers l’ont bien compris. Entre Pikine, Thiaroye, Keur Massar et Maristes, la lutte a été sans relâche. La plus grosse prise date du 20 mars, avec la saisie de 81 kg de chanvre. Deux jours plus tard, à Keur Massar, cinq trafiquants ont été arrêtés alors qu’ils utilisaient un véhicule de transport en commun pour masquer leur activité.







À l’intérieur du pays, la répression a été tout aussi intense. Dans la forêt de Porokhane, à Kaolack, 85 kg de chanvre en provenance de Casamance ont été interceptés. À Thiès, 105 kg de drogue ont été saisis entre Joal, Nianing, Mballing et Diamniadio. Même les régions plus reculées ne sont pas épargnées : à Fatick, 7 kg de chanvre et 140 grammes de haschich ont été confisqués à deux fuyards à moto.







Un message clair aux Trafiquants