Planification familiale : Une dizaine de techniciennes de santé outillées sur l’argumentaire religieux sur l’espacement des naissances

Le cadre religieux pour la santé et le développement (Crsd) a initié une rencontre entre religieux, sages-femmes et les "Badiénou Gokh" pour sensibiliser les différents acteurs sur l'importance de la planification familiale, mais surtout sa diabolisation par certains religieux qui disent que l'Islam a interdit cette pratique. C'est l'occasion pour l'appui technique de ce cadre de mieux sensibiliser les sages-femmes et mieux les outiller pour qu'elles puissent avoir des arguments solides fondés par la religion.