Pirogue avec des cadavres à bord : 30 corps en état de décomposition dénombrés… Les investigations se poursuivent (DIRPA)

DakarACTU annonçait hier soir la découverte d'une pirogue remplie de cadavres à 70 km au large de Dakar. La Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA) informe dans son communiqué que trente (30) corps sont pour l'instant dénombrés et que les opérations de récupération, d'identification et de transfert sont rendues très délicates par l'état de décomposition avancé des corps.



Dans le communiqué, la Dirpa renseigne qu'aussitôt déployé sur zone, le patrouilleur Cayor a retrouvé l'embarcation qui a été remorquée vers la rade du port de Dakar où le convoi est arrivé vers 6 h 00 le lundi matin. Ainsi, trois vedettes et un chaland de débarquement transportant les équipes de médecins, de sapeurs-pompiers et du service d'hygiène ont rejoint le convoi au mouillage. « Les investigations sont en cours », a conclu la direction de la communication, qui promet de donner le bilan et l'origine exacte de la pirogue. Selon certaines sources proches de Mbour, la pirogue découverte serait celle perdue depuis le mois d'août, avec à son bord une centaine de candidats à l'émigration clandestine.