Phase 2 du projet Ter / État d'avancement des réalisations de la commande de rames : Le directeur général de l'Apix-SA en visite à l'usine de Reichsoffen (France).

Pour sa part, le DG de l'Apix accompagné d'ingénieurs des travaux, a mis l'accent devant les fournisseurs sur l'impératif du respect des délais. À l'en croire, "le chef de l'Etat y attache du prix", dans la mesure où la deuxième phase du TER est très avancée.

D'ailleurs, M. Baldé a fait savoir aux partenaires français que le Président Macky Sall, envisage une troisième phase qui devra desservir la ville de Mbour et celle de Thiès. Cette visite de l'usine de Reichshoffen a permis à l'Apix d'accélérer la cadence de la commande de rames pour un grand bénéfice des usagers. Une demande des populations pour renforcer le parc de la première phase et d'amorcer la deuxième prévue en décembre prochain avec en ligne de mire le transport de plus de passagers entre Dakar et AIBD...