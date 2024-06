Perturbations dans la distribution d'eau à Dakar Plateau et Médina : La Sen Eau annonce des travaux de réparation d'une fuite

Ce lundi 3 juin 2024 - La SEN'EAU informe ses clients de Dakar Plateau et de la Médina qu'une fuite d'eau sur une conduite de diamètre 700 sur l'avenue Lamine GUEYE, à hauteur de la Cathédrale, nécessitera des travaux de réparation ce lundi soir à partir de 22h.



Une intervention qui va entraîner des perturbations dans la distribution d'eau potable dans ces quartiers. La situation devrait revenir progressivement à la normale dans la matinée du mardi 4 juin 2024, annonce le communiqué.



Pour atténuer l'impact, renseigne le document, un dispositif de camions citernes sera mis en place pour desservir les zones les plus touchées. SEN'EAU recommande aux résidents de faire des réserves d'eau en prévision de ces travaux et de signaler toute fuite ou anomalie au service clientèle.