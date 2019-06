Permanence APR / Réunion entre la cellule Communication de Benno et les intervenants dans les médias : La presse non conviée...

Toute la presse sénégalaise s'est déplacée ce matin à la permanence de l'Alliance pour la république (Apr), pour s'imprégner de la situation qui y prévaut. Nombre de responsables politiques sont présents dans les locaux de la nouvelle permanence de l'Apr sur la route de Ouakam, pour prendre part à cette rencontre. Parmi eux, on peut citer Mahmoud Saleh, Ismaïla Madior Fall, Abdou Khafor Touré...



Le ministre-conseiller Hamidou Kassé s'adressant à certains journalistes qui s'interrogeaient sur la raison de leur mise à l'écart, de préciser : "En général, on fait une invitation en bonne et due forme. Mais cette fois-ci, c'est une information qui doit être véhiculée entre la cellule de Benno et les intervenants dans les médias..."