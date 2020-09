Pédophilie à Mbour : « C'est un professeur d’EPS parmi tant d’autres et cela n’implique en rien la corporation » (Abdou DIA, SG du SEEPSS)

Le syndicat des Enseignants d’Education Physique et Sportive du Sénégal (SEEPSS) nouvellement porté sur les fonts baptismaux n’est pas resté insensible aux cas de pédophilie sur une centaine d’enfants à Mbour et impliquant un professeur d’EPS.



Pour l’organisation syndicale, la démarche de cet enseignant n’engage en rien la corporation. « Je suis professeur d’EPS depuis 17 ans, jamais on ne m’a entendu sur des actes de pédophilie. D’autres comme moi enseignent depuis fort longtemps mais ils n’ont jamais été cité dans des actes de pédophilie », a confié Abdou Dia, secrétaire général national du SEEPSS.



À l’heure où l’affaire est pendante devant la justice, le SEEPSS a voulu se réserver de tout commentaire allant dans ce sens et soutient laisser la justice faire son travail.



Abdou Dia, secrétaire général national du SEEPSS se prononçait à l’occasion du lancement officiel et de l’affiliation, ce 15 septembre à la CNTS/FC du nouveau syndicat porté sur les fonts baptismaux pour défendre les intérêts des professeurs d’EPS.